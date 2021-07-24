Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı
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Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı Çekmeköy Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüje yuvarlandı.

Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı

İSTANBUL - Çekmeköy Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüje yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çekmeköy Şile Otoyolu üzerinde Ümraniye istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 YM 0606 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anında olay yerinde bulunan vatandaşlar, kaza yapan araçta 2 kişinin olduğunu, şoförün yanında bulunan şahsın kaza sırasında otomobilden fırlamış olabileceğini iddia etti. İtfaiye ekipleri vatandaşlarla birlikte yol kenarında bulunan ormanlık alanda arama yaptı ancak kimseyi bulamadı.

Arama çalışmalarına katılan Ahmet Tutucuoğlu isimli bir vatandaş, "Ben kazayı görmedim. İnsanlık gereği aracımdan indim. Burayı aradıklarını söylediler. Orada bulunan biri ormanlık tarafa doğru birinin uçtuğunu söyledi. Ama araçta kim vardı kim yoktu bilmiyorum. Ben de arkadaşımla beraber burada aradım" dedi.

Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı
Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı
Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı
Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı
Şile otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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