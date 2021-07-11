Şile otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Şile otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Şile otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Şile otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şile otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri önü Çekmeköy istikametinde seyir halinde Biradem E.'nin kullandığı 06 BF 7269 plakalı otomobil ile Safa K. yönetimindeki içinde 3 kişinin bulunduğu 34 EFS 777 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yolun kenarındaki ormanlık alana savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Biradem E'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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