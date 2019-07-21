Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı (Yeniden)

ŞİLE Otoyolu'ndaki kazada iki kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. İddiaya göre, Çekmeköy istikametinde ilerleyen kapalı kasa minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek başka bir minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 FL 0813 plakalı minibüsün içerisindeki iki kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan 3 kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken bir kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat çalışma yaptı.

Ekiplerin incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Ak ve Sefa Üdül'ün cenazeleri ambulansla Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kaza da yara almadan kurtulan ismi henüz öğrenilmeyen sürücü gözaltına alınarak Alemdağı Polis Merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA