Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında
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Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında

Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan yangın felaketlerinin İstanbul'un en büyük ormanlık alanına sahip Şile'de yaşanmaması için Şile Belediyesi ekipleri ormanları hem drone ile havadan, hem de motorize ekiplerle karadan yürüttüğü denetim çalışmaları ile kontrol ediyor.

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan yangın felaketlerinin İstanbul'un en büyük ormanlık alanına sahip Şile'de yaşanmaması için Şile Belediyesi ekipleri ormanları hem drone ile havadan, hem de motorize ekiplerle karadan yürüttüğü denetim çalışmaları ile kontrol ediyor.

Yüz ölçümünün %80'lik bir kısmını ormanların oluşturduğu Şile İstanbul'un adeta akciğerleri. Türkiye'nin birçok yerinde aynı anda yaşanan ve ciddi bir felaket haline dönüşen orman yangınlarının Şile'de yaşanmaması için Şile Belediyesi kolları sıvadı. Piknik ve mesire alanlarının da bulunduğu ilçede Şile Belediyesi Zabıta ekipleri ve personelleri ormanlık alanlarda denetim çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Aynı zamanda drone görüntüleri ile havadan kontrol sağlanarak olası yangın ihtimaline karşı tedbirleri sıkı tutuyor.

İlçede bulunan ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmaların artarak yürütüleceğini bildiren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yaptığı açıklamada, "Şilemizi yangın felaketinden korumak için ilçemizin kurumları ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Halkımız ve misafirlerimizden de bu husus doğrultusunda anlayış ve dikkatli olunmasını istihdam ediyoruz. Şile, Türkiye hepimizin. İnşallah ülkemizde yaşanan yangın felaketleri bir an önce son bulur ve tekrarı yaşanmaz" dedi. - İSTANBUL

Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında
Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında
Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında
Şile orman yangınına karşı havadan ve karadan kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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