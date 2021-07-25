Şile Kaymakamlığından vatandaşlara "rip" akıntısı uyarısı Açıklaması
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Şile Kaymakamlığından vatandaşlara "rip" akıntısı uyarısı Açıklaması

Şile Kaymakamlığından vatandaşlara 'rip' akıntısı uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Rip akıntısı can güvenliğini tehlikeye düşürebiliyor

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sahillerde genellikle yoğun dalga ve rüzgarın etkisiyle meydana gelen "rip" akıntısının denizdeki can güvenliğini tehlikeye düşürebildiği vurgulandı.

Vatandaşların ilçedeki hava ve deniz koşullarına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasını takip etmelerinin faydalı olacağının belirtildiği açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının olduğu günlerde ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi can güvenliğiniz için önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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