Şile'den Kurtalan'a Uzanan Kardeşlik Köprüsü

Şile 75.Yıl Ortaokulu öğrencileri, Kurtalan Tosunbağı İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yardım ellerini uzattı.

Kurtalan Tosunbağı İlkokulu rehber öğretmeni Fikret Uyanık, Şile ve Kurtalanlı çocuklar arasında gönül köprüsü kurduklarını belirterek, Şile'deki öğrencilerin gönderdiği kırtasiye malzemesi ve oyuncakların kendilerine ulaştığını söyledi.

Şile 75.Yıl Ortaokulu rehber öğretmeni Recep Yurduseven ise öğrencilerin bu davranışının yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA