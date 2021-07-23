Şile'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

- Şile'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Şile'de dün girdiği denizde kaybolan ve dünden beri aranan 2 gençten birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.