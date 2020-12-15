Şile'deki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı
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Şile'deki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

15.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:16
Şile'deki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Şile ilçesindeki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Şile ilçesindeki trafik kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 CVP 62 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 34 UD 8375 plakalı minibüs, Kervansaray-Kömürlük Yolu'nda çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile 6 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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