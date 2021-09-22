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Şile'deki fabrika yangını söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Şile'deki fabrika yangını söndürüldü

Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

ŞİLE (AA) - Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta geniş bir alana kurulu, elektrik malzemeleri üreten 2 katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına havadan helikopterle karadan da Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy, Çavuşbaşı ve Orhanlı'dan 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan yangın nedeniyle fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bu arada fabrika çalışanları, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
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