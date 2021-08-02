Şile'de yunus ile vatandaşın yüzleri gülümseten oyunu
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Şile'de yunus ile vatandaşın yüzleri gülümseten oyunu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jet ski ile Şile Plajı'nda denize açılan bir vatandaş kıyıya yakın noktada gezen yunus ile karşılaştı.

Jet ski ile Şile Plajı'nda denize açılan bir vatandaş kıyıya yakın noktada gezen yunus ile karşılaştı. Vatandaşın yaşadığı şaşkınlık ve yunusun keyifli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'de dün öğlen saatlerinde jet ski ile denize açılan bir vatandaş kıyıya yakın bir noktada hareket halindeyken denizde yüzen bir yunus ile karşılaştı. Jet ski üzerindeki vatandaş, yunus ile oyunlar oynarken bir yandan da o anları kayda aldı. Dakikalarca denizde görüntülenen yunus bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaş ile yunusun keyif dolu dakikaları saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kayıt esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, 'Kendisi şu an bize şov yapıyor. Çok güzelsin, maşallah" ifadelerini kullandı.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/İHA)

Şile'de yunus ile vatandaşın yüzleri gülümseten oyunu
Şile'de yunus ile vatandaşın yüzleri gülümseten oyunu
Şile'de yunus ile vatandaşın yüzleri gülümseten oyunu
Şile'de yunus ile vatandaşın yüzleri gülümseten oyunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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