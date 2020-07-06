Şile'de yaşanan su kesintileri
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Şile'de yaşanan su kesintileri

Şile'de son günlerde yaşanan su kesintileri ve İSKİ'ye ait su tankeri önünde kuyruğa giren vatandaşların görüntüsü tartışma yarattı.

Şile'de yaşanan su kesintileri
06.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:31

Şile'de son günlerde yaşanan su kesintileri ve İSKİ'ye ait su tankeri önünde kuyruğa giren vatandaşların görüntüsü tartışma yarattı.

İlçenin bazı mahalle ve köylerine 3 gün süreyle su verilmediği öne sürülürken, İSKİ şehir şebeke suyu tankeriyle sorunu gidermeye çalıştı. Su tankeri önünde kuyruk oluşması da tepkilere neden oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Şile'de yaşanan su sıkıntısı ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Şenocak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan başkana kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan su basıncı sorununun acil çözümü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İBB açıklamasında, ilçe nüfusunun yaz aylarında 1 milyona ulaştığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"1994'te günlük 11 bin metreküp kapasiteyle inşa edilen Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi, yıllardır bu kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor. Şile'nin nüfusu son 13 yılda yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıktı. Turizm bölgesi olan ilçede hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşıyor. Bu nedenle yaz aylarında, özellikle pazar günleri Şile'nin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanıyor. İSKİ kalıcı çözüm için 2018'de ihalesi yapılan ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatını hızlandırdı. Yatırım, bu yıl sonunda tamamlanarak devreye alınacak."

Şile Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçenin belirli yerleşim yerlerinde su kesintisi yaşandığı bilgisinin belediyeye ulaşmasının ardından yetkili kurum olan İSKİ ile irtibata geçildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İSKİ'den su kesintisinin basınç düşüklüğünden kaynaklandığı bilgisi alınmıştır. Yaz aylarında ve özellikle devam etmekte olan küresel salgın sürecinde, hemşehrilerimizin mağduriyetine neden olan problemin bir an önce çözülmesi için gerekli çalışmalar İSKİ tarafından tamamlanacaktır. Oluşan bu durum sebebiyle mağduriyet yaşayan hemşehrilerimiz İSKİ Genel Müdürlüğü üzerinden bilgi edinebilirler."

Kaynak: AA

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