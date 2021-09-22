ŞİLE'DE YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRI - Haberler
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ŞİLE'DE YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE'de elektrik fabrikasındaki yangını görüntülemek isteyen gazetecilere fabrika yetkilileriyle çalışanları saldırdı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE'de elektrik fabrikasındaki yangını görüntülemek isteyen gazetecilere fabrika yetkilileriyle çalışanları saldırdı. Silah gösterip, küfür ve tehditler savuran kişileri jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Şile, Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını haber alan gazeteciler olay yerine geçti. Bir gazeteci, fabrikanın yöneticilerinden birisi tarafından silahla tehdit edilip, dışarıya çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen diğer gazeteciler de fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Küfür ve tehditler savuran kişileri jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

ŞİLE'DE YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRI

ŞİLE'DE YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRI

ŞİLE'DE YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRI

ŞİLE'DE YANGINI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE SALDIRI
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