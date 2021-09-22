Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı - Haberler
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Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı Şile'de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

ŞİLE (İHA) - Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı

İSTANBUL - Şile'de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciler, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından darp edilmek istendi.

Şile'de 13.30 sularında elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını yakından takip etmek için olay yerinde bulunan basın mensupları, iddiaya göre fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Şahıslar gazetecileri darp etmeye çalışıp tehditlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı

Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı

Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı

Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırı
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