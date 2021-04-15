Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
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Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir yıldır Şile Limanında atıl halde bulunan yük gemisinde geçen hafta yangın çıkmıştı.

Bir yıldır Şile Limanında atıl halde bulunan yük gemisinde geçen hafta yangın çıkmıştı. Yangın sonrası zarar gören yük gemisi parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Parçalara ayrılan yük gemisi havadan görüntülendi.

1976 yılı yapımı, Türk bayraklı, Derin Deniz isimli yük gemisi yaklaşık bir yıldır Şile Limanında atıl halde kaderine terk edilmişti. 2020 yılının Eylül ayında 342 bin TL'ye ihaleye sunulan gemiye talip çıkmadı. Geçen hafta Derin Deniz isimli yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası zarar gören yük gemisi, parçalara ayrılarak Demir Çelik fabrikasına gönderilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Öte yandan parçalara ayrılan yük gemisi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor
Şile'de yanan yük gemisi parçalara ayrılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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