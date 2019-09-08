Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı

08.09.2019 14:37

ŞİLE'de yakıt sızıntısı nedeniyle kıyıda kirliliğe neden olan Natalia adlı gemide çalışmalar tamamlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 9 ay önce karaya oturan geminin ambarına karışan yağ ve fuel oil için önlem alındığı belirtildi. Müdahale sonucu 500 kilogram katı ve 200 litre sıvı kontamine atığın toplandığı ve sızıntıya karşı sosis bariyer konulduğu kaydedildi. Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarılmıştı.

Kaynak: DHA