ŞİLE'DE TÜRK BAYRAĞINI YERDEN KALDIRAN KİŞİ KONUŞTU
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ŞİLE'DE TÜRK BAYRAĞINI YERDEN KALDIRAN KİŞİ KONUŞTU

Nurcan KIRCALI İSTANBUL DHAŞile'de, bir kişinin saldırısı sonucu atılan Türk bayrağını yerden kaldırıp katladıktan sonra yüksek bir yere koyan zabıta memuru Doğancan Karşıyaka'ya bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

29.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:47

Nurcan KIRCALI İSTANBUL DHA

Şile'de, bir kişinin saldırısı sonucu atılan Türk bayrağını yerden kaldırıp katladıktan sonra yüksek bir yere koyan zabıta memuru Doğancan Karşıyaka'ya bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Karşıyaka, o anları anlatırken, Vatani görevimiz olan şanlı Türk bayrağını kaldırdım dedi.

Üsküdar Caddesi üzerindeki iş yerinin kapısında asılı duran Türk bayrağı, pazar günü bir kişinin saldırısına uğrayarak yere atıldı. Saldırganın ayrılmasının ardından oradan geçen zabıta memuru Doğancan Karşıyaka, yerde gördüğü bayrağı alarak katlayıp yüksek bir yere koydu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan T.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zabıta memuru Doğancan Karşıyaka'ya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak'ın katılımıyla bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

O ANLARI ANLATTI

Zabıta Memuru Doğancan Karşıyaka, o anları anlatırken, O gece arkadaşlarla bir mekanda oturduk. Oradan kalktıktan sonra tesadüfen bayrağın yerde olduğunu gördüm. Vatani görevimiz olan şanlı Türk bayrağını kaldırdım. Yüksek yere, işletmenin üzerine bıraktım. Ondan sonra evime doğru devam ettim. Olay anının tam olarak görmedim. Çıktığımda sadece bayrağın yerde olduğunu gördüm. O kişileri görmedim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, bayrağımızın yere düşmesini asla müsaade etmeyiz. dedi.

Şile Belediye Meydanı'nda toplanan bir grup olayı protesto etti. İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar daha sonra Bayrak İnmez Vatan Bölünmez sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 'Üsküdar Caddesi üzerinde ne yazık ki Ayyıldızlı bayrağımıza karşı bir eylem gerçekleşti. Emniyet yetkilileri kısa zaman içerisinde şahsı gözaltına aldılar ve tutuklandı. dedi.

ŞİLE'DE TÜRK BAYRAĞINI YERDEN KALDIRAN KİŞİ KONUŞTU

Kaynak: DHA

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