Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi

Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile otobanında kullandığı otomobil ve hafif ticari araç ile geri geri giden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Şile otobanında kullandığı otomobil ve hafif ticari araç ile geri geri giden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün Şile otobanında yaşandı. İstanbul yönünde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü trafikteki uzun kuyruğu gördükten sonra araçlarını geri geri sürmeye başladı. Üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden geri geri ilerlemeye devam eden sürücüler paniğe neden oldu. Trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 20 sanığın yargılandığı duruşmanın görülmesine devam edildi
İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 20 sanığın yargılandığı duruşmanın görülmesine devam edildi
Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de bulup öldürdü
Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de bulup öldürdü
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:14:51. #1.13#

title