Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
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Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel)Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi Şile otobanında kullandığı otomobil ve hafif ticari araç ile geri geri giden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

- (Özel)Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Şile otobanında kullandığı otomobil ve hafif ticari araç ile geri geri giden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün Şile otobanında yaşandı. İstanbul yönünde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü trafikteki uzun kuyruğu gördükten sonra araçlarını geri geri sürmeye başladı. Üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden geri geri ilerlemeye devam eden sürücüler paniğe neden oldu.Trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi
Şile'de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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