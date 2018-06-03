Şile'de Tekne Battı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Kayıp!
Şile'de denize açılan 5 arkadaşın teknesi battı, 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişiye henüz ulaşılamadı.
Şile'de denize açıldıktan sonra batan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.
5 ARKADAŞIN DENİZE AÇILDIĞI TEKNE BATTI
Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne battı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı.
3 KİŞİ KURTARILIRKEN 1 KİŞİYE ULAŞILAMADI
Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı.
Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
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Onurcan ozcan şarkıcı değil mi ?Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırCEVAP: Evet şarkıcı herhaldeYayından Kaldır
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nalet olsun şileye ölenlere Allah Rahmet eylesin yeğenimi orda boğularak kayb ettik çok kötü bir yerCevap Yaz Yayından Kaldır