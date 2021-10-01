ŞİLE'DE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDAN YENİ DETAYLAR

Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaklaşık 7 ay önce başlatıldığı ifade edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 87 şüpheliden 74'nün yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisi edinildi. Ayrıca bazı şüphelilerin evlerinde zarf içerisinde banknot paralar bulunduğu ve bu paralara el konulduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri