ŞİLE'DE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDAN YENİ DETAYLAR - Haberler
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ŞİLE'DE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDAN YENİ DETAYLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ŞİLE'DE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDAN YENİ DETAYLAR

ŞİLE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 74'ünün yakalandığı öğrenildi.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 74'ünün yakalandığı öğrenildi. Soruşturmanın 7 aydır sürdürüldüğü belirtilirken bazı şüphelilerin evlerinde zarflar içerisinde para bulunduğu kaydedildi.

Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaklaşık 7 ay önce başlatıldığı ifade edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 87 şüpheliden 74'nün yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisi edinildi. Ayrıca bazı şüphelilerin evlerinde zarf içerisinde banknot paralar bulunduğu ve bu paralara el konulduğu öğrenildi.


- İstanbul

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Haber: ŞİLE'DE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ RÜŞVET SORUŞTURMASINDAN YENİ DETAYLAR - Haberler
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