Şile'de suları akmayan vatandaş: "Torunlarım su olmadığı için yıkanmaya denize gidiyorlar"
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Şile'de suları akmayan vatandaş: "Torunlarım su olmadığı için yıkanmaya denize gidiyorlar"

Şile'de birkaç gündür suların akmaması nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor.

Şile'de suları akmayan vatandaş:
07.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:19

Şile'de birkaç gündür suların akmaması nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Su tankerlerinden doldurdukları suları kullanan vatandaşlar, bu suyun ihtiyaçları için yetersiz olduğunu ve çamaşır bulaşık yıkarken bu suyu kullandıklarını belirtiyor. Suların akmamasından şikayetçi olan bir vatandaş, "Torunlarım banyo için denize gidiyorlar" dedi.

Şile'de birkaç gündür iddiaya göre bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Şile halkı çareyi İSKİ'nin su tankerinden bidonlara su doldurmakta veya damacana ile su satın almakta buldu. Sularının akmamasından şikayetçi olan halk, çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını belirtti. Vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde kullanmak üzere taşıyarak getirdikleri içi su dolu damacana ve bidonların olduğu görüldü. Öte yandan Şile halkı sularının ne zaman akmaya başlayacağını bilmediklerini, kendilerine açıklama yapılmadığını iddia etti. Şile'de musluklardan su akmaması ve vatandaşların kuyruğa girerek doldurdukları bidonlardaki suyu kullanması, 1990'lı yıllardaki ve önceki yıllardaki İstanbul'u akıllara getirdi. Şileli vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda İBB'ye tepkilerini dile getirdi.

Konuyla ilgili konuşan Fatma Çobanoğlu, "Suyun geleceği ile ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Çamaşırı elimde yıkıyorum. Suları elimizde taşıyoruz. Tanker geldi. Su doldurduk. Tankerden aldığımız su 2 gün gitmiyor. Tanker gelince dolduruyoruz. Hiçbir yerde sular akmıyor. Tankerden aldığımız suyu çamaşırda, bulaşıkta kullanıyoruz. Duş alamıyoruz" dedi.

"Torunlarım banyo için denize gidiyorlar"

Suların akmamasından şikayetçi olan Hatice Yıldırım, "Su çeşmelerden azıcık akarsa alıyoruz. Çamaşırlarımız dağ gibi birikti. Makinemizin içi dolu çamaşır. Çocuklar banyo yapamıyor. Doğma büyüme Çengelköylüyüm çok önceden böyle sorunlar olurdu. Kuleli'den su taşırdık. Ama şimdi geriye mi dönüyoruz, ne oluyor bilmiyorum. Suyu çeşmelerden ben, torunlarım taşıyor. İdare etmeye çalışıyoruz. Bahçelerim hep kurudu. Torunlarım banyo için denize gidiyorlar. Taşıma suyla olmuyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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