Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gencin ailesi geldi. Gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA