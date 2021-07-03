Şile'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
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Şile'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı

Şile'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Şile'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Şile'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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