Şile'de "prefabrik ev" taşıyan kamyona engel

ŞİLE'de prefabrik ev taşıyan kamyon ilçeye sokulmadı.

Şile Belediyesi zabıta ekipleri, Şile yolunda seyir halindeki kamyonun kasasında prefabrik bir ev olduğunu fark etti. Kamyon durdurulduğunda evin farklı bir yerde yapılarak hazine arazisine konulmak üzere ilçeye sokulmak istendiği belirlendi.Kamyon, zabıta ekipleri tarafından ilçe dışına çıkarıldı. Kamyonla ilgili emniyet ekiplerine de bilgi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı