Şile'de "prefabrik ev" taşıyan kamyona engel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şile'de "prefabrik ev" taşıyan kamyona engel

26.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:07
Şile'de

ŞİLE'de prefabrik ev taşıyan kamyon ilçeye sokulmadı.

ŞİLE'de prefabrik ev taşıyan kamyon ilçeye sokulmadı. 

Şile Belediyesi zabıta ekipleri, Şile yolunda seyir halindeki kamyonun kasasında prefabrik bir ev olduğunu fark etti. Kamyon durdurulduğunda evin farklı bir yerde yapılarak hazine arazisine konulmak üzere ilçeye sokulmak istendiği belirlendi.Kamyon, zabıta ekipleri tarafından ilçe dışına çıkarıldı. Kamyonla ilgili emniyet ekiplerine de bilgi verildi.


Şile'de 'prefabrik ev' taşıyan kamyona engel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Demet Akalın Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şile'de "prefabrik ev" taşıyan kamyona engel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:07:46. #1.14#
title