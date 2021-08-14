Şile'de pehlivanlar er meydanına çıktı

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri', pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri', pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Düzenlenen güreş müsabakasında Ali Gürbüz galip gelirken, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın da seyirci olarak katıldığı etkinlik, 7'den 70'e çok sayıda güreşçinin mücadelesiyle yoğun ilgi gördü.

Şile Belediyesi'nin organize ettiği Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, Şile Marina Etkinlik Çayırı'nda pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Müsabakalara, Türkiye Güreş Federasyonu'nda kayıtlı çok sayıda sporcu katıldı. Mehteran takımı ve sporcuların kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, yine mehteran takımının çaldığı marşlarla devam etti. Marşların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın kürsü konuşmalarının ardından yağlanan güreşçiler, etkinlik alanında mücadele ederek güçlerini gösterdi. Müsabakaların sonunda galip gelen güreşçi, başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Kıyasıya mücadele, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Öte yandan, etkinlik alanına gelenlere Şile Belediyesi tarafından pilav ikramında bulunuldu.

Ocaklı: "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Yağlı güreşleri izleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "14'üncüsünü düzenlediğimiz 'Geleneksel Şile Belediyesi Yağlı Güreşleri'ne hoş geldiniz. Öncelikli olarak, Kastamonu'da sel felaketinde Hakk'ın rahmetine kavuşan vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yangında aynı şekilde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Şile Belediyesi olarak 14'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir heyecanla izleyicilerimizle buluşturduk" dedi.

Karaçavuş: "Tüm güreş severleri davet ediyorum"

Etkinlikte güreşen Olcay Karaçavuş, "1998 yılından beri güreş yapıyorum. Oğlumu da yetiştiriyorum. Şile Belediyesi güzel bir güreş organizasyonu yapmış. Biz de güreşi takip eden arkadaşları tebrik ederiz. Tüm güreş severleri davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı