Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul Şile Otoyolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen iki araca çarparak takla attı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Şile Otoyolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen iki araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şile Otoyolu Çamlık mevkiinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Muhammet Seyit A. idaresindeki 34 KY 5523 plakalı Ford marka otomobil, aşırı hızla beraber makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen iki otomobile çarpıp takla attı. Takla atan araçta bulunan Hasan Murat Koçak yaralanırken, sürücü Muhammet Seyit A. kazayı yara almadan atlattı. Makas attığı iddia edilen otomobilin çarptığı araçlardan 34 LSU 43 plakalı Chevrolet marka otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Özge Timur da yaralanırken, 34 KY 5523 plakalı otomobilin çarptığı diğer otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, Muhammet Seyit A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son Dakika | Şile'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Bir son dakika haberine göre İstanbul Şile Otoyolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen iki araca çarparak takla attı.

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