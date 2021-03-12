Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti

12.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:32
Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti

Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan Türk Bayraklı kuru yük gemisi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan Türk Bayraklı kuru yük gemisi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Gemi içerisinde bulunan 9 kişilik mürettabatın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

92 m boya sahip Türk bayraklı FORTUNE isimli kuru yük gemisi, makine arızası yaparak demir atmak zorunda kaldı. Yapılan yardım uyarısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbar üzerine FORTUNE isimli kuru yük gemisine, kurtarma römorkörü ve 2 hızlı tahlisiye botu gönderildi. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde kuru yük gemisi kurtarıldı.

Öte yandan gemi içerisinde bulunan 9 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - İSTANBUL

Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti
Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti
Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şile'de kuru yük gemisi demir attı, ekipler harekete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:33:06. #1.16#
title