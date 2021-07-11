Son dakika haberi | Şile'de kayalıklar arasına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi | Şile'de kayalıklar arasına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ŞİLE'de denize girmek için gelen vatandaşlar kayalıklar altından yavru kedi sesi duyunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

ŞİLE'de denize girmek için gelen vatandaşlar kayalıklar altından yavru kedi sesi duyunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kayalıklar arasına giren kediyi kurtardı. 

Olay Şile'de öğlen saatlerinde meydana geldi. Havaların sıcak olması nedeniyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hafta sonunu geçirmek için Şile sahiline akın etti. Denize girmek için gelen vatandaşlar, kayalıklar arasından kedi sesi duyunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.  Bir süre kayalıkların arasında bulunan yavru kediyi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi kontrol edilmek üzere veterinere götürüldü. Yavru kedinin kurtarılma anları bir kişinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kayalıklar arasında bulunan kedi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor. 


Son dakika haberi | Şile'de kayalıklar arasına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Şile'de kayalıklar arasına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Şile'de kayalıklar arasına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Şile'de kayalıklar arasına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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