Şile'de Kargo Gemisi Kıyıya Oturdu
İstanbul - ŞİLE'DE KARGO GEMİSİ KIYIYA OTURDU (5 aktüel)Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İStanbul DHAŞile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu.
İstanbul - ŞİLE'DE KARGO GEMİSİ KIYIYA OTURDU (5 aktüel)
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İStanbul DHA
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA