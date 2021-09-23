Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
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Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada Şile'de seyir halindeki bir kamyonetin hurda yüklü kasasında, 4'ü çocuk 8 kişinin korunaksız şekilde seyahat ettiği görüldü.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Şile'de seyir halindeki bir kamyonetin hurda yüklü kasasında, 4'ü çocuk 8 kişinin korunaksız şekilde seyahat ettiği görüldü. Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Şile'den Çekmeköy yönüne doğru seyir halindeki bir kamyonet, sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki 4'ü çocuk 8 kişi kamyonet kasasına oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyonet kasasında, hurda yüklerinin yanında ve üzerinde oturarak demirlere tutunan çocukların tehlikesi gözler önüne serilirken, kamyonetin kasasına oturan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kamyonet kasasında 4 'ü çocuk 8 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şile'de kamyonet kasasında 8 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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