Şile'de kagir bina yangını

Saat 03: 36 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Şile ve Ömerli itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 03: 36 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Şile ve Ömerli itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda bir vatandaşımız yaralı olarak olay yerinden kurtarılıp sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Habermetre