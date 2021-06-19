Şile'de kafeterya alev alev yandı
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Şile'de kafeterya alev alev yandı

Şile'de kafeterya alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nurcan KIRCALI / ŞİLE'de ahşap kafeterya çıkan yangında kullanılmaz hale geldiYangın, saat 07.15 sıralarında Şile Sofular sapağı mevkiinde bir kafeteryanın bacasında çıktı.

Nurcan KIRCALI/ ŞİLE'de ahşap kafeterya çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Yangın, saat 07.15 sıralarında Şile Sofular sapağı mevkiinde bir kafeteryanın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede alevler kafeteryayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu kafeterya kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 


Şile'de kafeterya alev alev yandı
Şile'de kafeterya alev alev yandı
Şile'de kafeterya alev alev yandı
Şile'de kafeterya alev alev yandı
Şile'de kafeterya alev alev yandı
Şile'de kafeterya alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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