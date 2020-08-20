Şile'de kaçak yapıya geçit yok
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Şile'de kaçak yapıya geçit yok

Şile'de hazine taşınmazları üzerinde yer alan kanuna aykırı olduğu tespit edilen yapılar iş makineleriyle yıkıldı.

Şile'de kaçak yapıya geçit yok
20.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:33

Şile'de hazine taşınmazları üzerinde yer alan kanuna aykırı olduğu tespit edilen yapılar iş makineleriyle yıkıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerek orman arazilerinde, gerek hazine arazilerinde, gerek şahsa ait imara aykırı yapılmış yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi. Öte yandan kaçak yapıların yıkımı drone ile havadan görüntülendi.

Şile'de yapı kayıt belgeleri iptal edilen kaçak yapılar belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaçak yapıların yıkımı hakkında konuşan Başkan İlhan Ocaklı, "Devletin tasarrufu altında bulunan orman arazileri hazine arazileri, ve şahsa ait imara aykırı yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların bugün yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şile'de bu tür yapılara izin verilmeyeceğinin altını çiziyoruz. Şile'yi doğasıyla güzelliğiyle bütün zenginlikleriyle anılmasını arzu ediyoruz. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş, idari tahkikatları yapılmış yapıların yıkımına başladık. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iptalleri bize veriyor. Onlar verdikçe bize geçen yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş kaçak yapıları yıkımını gerçekleştiriyoruz. Gerek orman arazilerinde gerek hazine arazilerinde gerek şahsa ait imara aykırı yapılmış yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Şile'de kaçak yapıların yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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