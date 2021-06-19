Şile'de İş Yeri Yangını

Saat 07: 08 sıralarında alınan ihbalar üzerine olay yerine Şile, Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 07: 08 sıralarında alınan ihbalar üzerine olay yerine Şile, Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre