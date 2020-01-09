: Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

09.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:31

Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesindeki bir tekel bayiinin kasasından işyeri sahibine silah doğrultup ateş ederek bin 830 lirasının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Hakan Y. (37) aynı gün Balibey Mahallesi 75. Yıl Caddesinde bulunan bir market içerisinde yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve bin 745 lira ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında aranmasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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