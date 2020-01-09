Şile'de gasp zanlısı tutuklandı

09.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:22

Şile'de bir tekel bayi sahibini silahla tehdit ederek bin 830 lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde, iş yeri sahibine silah doğrultup ateş ederek kasadaki bin 830 liranın gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Hakan Y. (37) aynı gün Balibey Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir markette yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve bin 745 lira ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüphelinin 2 kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranmasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA