Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
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Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İSRAİL'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olan Filistinliler için Şile'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İSRAİL'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olan Filistinliler için Şile'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Hazım Gümüş ve vatandaşlar katıldı.

İsrail'in Şeyh Cerrah ve Gazze'deki Filistinlilere karşı yaptığı saldırılarda yaşamlarını yitiren bebek, kadın, çocuk ve yaşlılar için Şile'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Şile Hüseyin Keçici Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesinde Anadolu Gençlik Derneği Şile Şubesi adına Hüseyin Musul basın açıklaması yaptı. Musul yaptığı açıklamada 'Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Terörist İsrail'in yaptığı bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Barış ortamında yaşamak her insanın hakkıdır. ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Son dakika haberleri! ŞİLE'DE FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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