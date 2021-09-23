Şile'de alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şile'de alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şile'de alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

Şile'de elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrika alevlere teslim oldu.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile'de elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrika alevlere teslim oldu. 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopterinin çabaları ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi.

Şile'de Avcı Koru Mahallesinde bulunan elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrikada 13.30 sularında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzüne yayılan dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Yangın bölgesine birçok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu. Yangına 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Öte yandan alevlere telsim olan fabrika drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Şile'de fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

Son Dakika: Şile'de fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

 Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

 Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Sezai Temelli
Magazin Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Hamit Altıntop Cristiano Stefan Kuntz
Tüm Haberler Mehmet Kasapoğlu Rüya Tabirleri Hava Durumu Güzel Sözler Namaz Vakitleri Mustafa Varank Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şile'de alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:25:55. #1.11#