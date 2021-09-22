Şile'de fabrika yangını - Haberler
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Şile'de fabrika yangını

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Şile'de fabrika yangını

Şile'de elektrik malzemeleri üretim fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ŞİLE (AA) - Şile'de elektrik malzemeleri üretim fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Avcıkoru Mahallesi'ndeki geniş bir alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına havadan da müdahale ediliyor.

Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
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