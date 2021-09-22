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Son dakika! Şile'de fabrika yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Şile'de fabrika yangını (2)

Son dakika haber: ŞİLE, Avcı Koru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı.

İSTANBUL (DHA) - Nurcan KIRCALI - İstanbul Dha - ŞİLE, Avcı Koru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler, alev alev yanan depoya müdahalede bulunuyor. Öte yandan yangın söndürme helikopteri ile de yangına müdahalede bulunuluyor.


Son dakika! Şile'de fabrika yangını (2)

Son dakika! Şile'de fabrika yangını (2)

Son dakika! Şile'de fabrika yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Son Dakika: Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Son Dakika: Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

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