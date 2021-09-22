Son dakika! Şile'de fabrika yangını (2)

İSTANBUL (DHA) - Nurcan KIRCALI - İstanbul Dha - ŞİLE, Avcı Koru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler, alev alev yanan depoya müdahalede bulunuyor. Öte yandan yangın söndürme helikopteri ile de yangına müdahalede bulunuluyor.