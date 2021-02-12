Şile'de dev dalgalar ve kar
12.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:39
ŞİLE'de rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, kar yağdı.
ŞİLE'de rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, kar yağdı.
İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Şile'de de kar yağışı kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. Fırtınanın etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu.Karadeniz'de avlanan balıkçılarda soğuk hava ve fırtına nedeniyle Şile Balıkçı barınağında zorunlu mola verdiler.
(FOTOGRAF)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı