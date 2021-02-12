Şile'de dev dalgalar ve kar

ŞİLE'de rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, kar yağdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Şile'de de kar yağışı kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. Fırtınanın etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu.

Karadeniz'de avlanan balıkçılarda soğuk hava ve fırtına nedeniyle Şile Balıkçı barınağında zorunlu mola verdiler.

(FOTOGRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı