Şile'de dev dalgalar ve kar
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Şile'de dev dalgalar ve kar

12.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:39
Şile'de dev dalgalar ve kar

ŞİLE'de rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, kar yağdı.

ŞİLE'de rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, kar yağdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Şile'de de kar yağışı kısa sürede yerleri beyaza bürüdü. Fırtınanın etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu.

Karadeniz'de avlanan balıkçılarda  soğuk hava ve fırtına nedeniyle Şile Balıkçı barınağında zorunlu mola verdiler.  

 

(FOTOGRAF)


Şile'de dev dalgalar ve kar
Şile'de dev dalgalar ve kar
Şile'de dev dalgalar ve kar
Şile'de dev dalgalar ve kar
Şile'de dev dalgalar ve kar
Şile'de dev dalgalar ve kar
Şile'de dev dalgalar ve kar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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