Şile'de denize girmeye çalışanlara polis ve zabıtadan uyarı

Şile ilçesinde Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile ilçesinde Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle gün boyu denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize girmeye çalışan vatandaşları polis ve zabıta ekipleri uyardı.

Sabah saatlerinde başlayan fırtına ve meteorolojinin yağmur uyarıları sonrası Şile denizinde yoğun dalga ve akıntı oluştu. Şile Kaymakamlığı, şiddetli rüzgar ve dalga sebebiyle denize girmeyi gün boyunca yasakladı.

Yasakları delip denize giren vatandaşları polis ve zabıta ekipleri denizden çıkardı. Polis ve zabıta ekiplerinin sürekli devriye attığı sahilde cankurtaran ekipleri ise jet ski ile sahil şeridi boyunca devriyelerini gerçekleştiriyor.

Şile'de denize girmek için gelen Barış Sonkaya, "Çocukları üç sene sonra denize getirdik. Tam denize girecekken denize girme yasağı geldi. Bizim için kötü oldu bir hafta sonu tatilimiz vardı o da bize denk geldi. Bir dahaki sefere artık" dedi.

Denize girmek için Şile Ayazma Plajına gelen Hakan Sönmez, "Aslında sabah gelmeyi düşünüyorduk ilk Riva'da plaja gittik orası kapanmış oradan buraya geldik. Denize girelim dedik ama bizim için kötü oldu. Kesinlikle şuanda denize girilmez giren kişi kendini ölüme atmış olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı