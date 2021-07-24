ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
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ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Demirören Haber Ajansı / Yalın Onat - Haberler | Güncel

ŞİLE Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün de denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

ŞİLE Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün de denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5,  dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağı,  rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceği, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağı tahmin edilmektedir.  Yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1.5 ila 2.5 metre olacağı hava/ deniz raporlarıyla bildirilmiştir" denildi.

"BUGÜN İLÇEMİZ SAHİLLERİNDE YOĞUN DALGA VE AKINTI NEDENİYLE GÜN BOYU DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava/deniz durumuna ilişkin raporlara göre dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında hali hazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde bugün ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır. Yarın hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır."  Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle dün de gün boyu denize girmenin yasak olduğunu duyurmuştu. 

 


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yalın Onat

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