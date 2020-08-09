ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI ŞİLE'de şiddetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'de şiddetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı. Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Denize giremeyenler sahilde oturmayı tercihe etti. Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: DHA