Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize giriliyor mu?
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Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize giriliyor mu?

Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize giriliyor mu?
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Bugün Şile'de 3 kişinin boğulması ile büyük endişe yaşandı. Saat 07:00 sularında serinlemek için denize giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize giriliyor mu?

Marmara Bölgesi'nin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısında bulunan, İstanbul iline bağlı bir ilçesi olan Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize giriliyor mu?

ŞİLE'DE DENİZE GİRİLİYOR MU?

Bugün sabah saatlerinde üzücü olay yaşandı. Serinlemek için denize giren 3 kişi hayatını kaybetti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklama denizde aşırı dalda olması sebebiyle denize girmek yasaklandı. ŞİLE'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

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