ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK İSTEYENLER 2 CANKURTARANI BIÇAKLANDI
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ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK İSTEYENLER 2 CANKURTARANI BIÇAKLANDI

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK İSTEYENLER 2 CANKURTARANI BIÇAKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE'DE yasak olmasına rağmen denize girmek isteyenler ile görevliler arasında yaşanan kavgada 2 cankurtaran bıçaklanarak yaralandı.

ŞİLE'DE yasak olmasına rağmen denize girmek isteyenler ile görevliler arasında yaşanan kavgada 2 cankurtaran bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Şile'de bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyurulmuştu. Yasağa rağmen  plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olmak isteyen görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken iki cankurtartan bıçaklanarak yaralandı.Yaralı cankurtaranlar ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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