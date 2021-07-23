Şile'de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı
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Şile'de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı

Şile'de denize girme kavgasında bir cankurtaran bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de denize girmenin yasak olması nedeniyle cankurtaranların denize sokmadığı bir grup ile cankurtaranlar arasında tartışma çıktı.

Şile'de denize girmenin yasak olması nedeniyle cankurtaranların denize sokmadığı bir grup ile cankurtaranlar arasında tartışma çıktı. Kavgada bir cankurtaran bıçaklanarak yaralanırken, diğer cankurtaranlar da arkadaşlarını bıçaklayan şahsı darp etti.

Şile'de bugün hava koşullarının el verişsiz olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyuruldu. Şile'de bir plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olan cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Plajda son bulan tartışma, Şile meydanında iki grubun karşılaşmasıyla tekrar alevlendi. Denize alınmayan gruptaki bir şahıs, iddiaya göre cankurtaranlardan birini bıçaklayarak yaraladı. Bunun üzerine cankurtaranlar da arkadaşlarını bıçaklayan şahsı darp etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin biber gazı kullandığı olayda kalabalık dağıtılırken yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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