Şile'de Denize Giren Vatandaşlar Havadan Görüntülendi

İstanbul'da Şile'deki dev dalgalarda 3 kişi boğularak hayatını kaybederken, vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor. Şile'de denize giren çok sayıda vatandaş ise havadan görüntülendi. Şile'de dev dalgalar 3 kişiyi hayattan koparırken, şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle Şile Kaymakamlığı denize girmeyi yasaklamıştı. Ardı ardına yaşanan boğulma olaylarına rağmen vatandaşlar bugün aldırış etmeden denize girmeye devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde denize giren vatandaşların Şile plajında oluşturduğu yoğunluk ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde küçük büyük çok sayıda vatandaşın denizde olmaya devam ettiği görülürken, plajdaki yoğunluk dikkat çekti.

"ÇOĞU YÜZME BİLMİYOR"

Boğulma tehlikesi yaşayan kişilerin genellikle yüzmeyi bilmeyen kişiler olduğunu belirten Zeynel Erkoçak adlı vatandaş, "Denizin sakin olduğu zaman giriyorlar, sakin olmadığı zaman anlamıyorlar fırtına gibi geliyor. Çoğu yüzme bilmiyor, bilmediği için oluyor dalga varsa kenara geliyoruz" dedi.

"SÜREKLİ ANONS YAPILIYOR, İLERİ GİTMEYİN DİYE ONLAR HALA DALIP GİDİYORLAR"

Karadeniz'in hırçın olduğunu ve bu yüzden deniz sakin olduğunda girdiği için korkmadığını belirten bir vatandaş ise, "Fırtına vardı deniz çok çılgın durumdaydı yasakladılar onlar da haklılar. Bilmeyip girenlerin kendi kabahatleri. Burada sürekli anons yapılıyor, ileri gitmeyin diye onlar hala dalıp gidiyorlar" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ/İHA)