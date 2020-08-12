ŞİLE'DE DENİZE GİREN İKİ KARDEŞ BOĞULDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİLE'DE DENİZE GİREN İKİ KARDEŞ BOĞULDU

ŞİLE'de dalgalı denize giren üç kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti.

12.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:49

ŞİLE'de dalgalı denize giren üç kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti. Küçük kardeşini dalga ve akıntıların arasından kurtaran ağabey Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeni plajdan 180 metre açıkta helikopter yardımıyla tespit edildi. Diğer kardeş Hakan Şentürk'ün de cansız bedenine ulaşıldı.

Çayırbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde üç kardeş denize girmek için bir siteye ait plaja gitti. Cüneyt Şentürk (22), Hakan Şentürk (18) ve Emir Şentürk (11) o plajdan denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan üç kardeş denizden çıkabilmek için mücadele etmeye başladı. Ağabey Cüneyt Şentürk küçük kardeşi Emir Şentürk'ü sudan çıkardı. Emir Şentürk, yardım istemek için yakındaki siteye koştu. O dakikalarda Cüneyt Şentürk, denizdeki diğer kardeşini kurtarmak için yeniden dalgalı denize girdi. 11 yaşındaki Emir Şentürk, siteye giderek bekçi ve vatandaşlardan yardım istedi. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, hızla plaja koştu. Ancak ekipler ve vatandaşlar plaja geldiğinde Cüneyt ve Hakan Şentürk denizde görünmüyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri denizde iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde 18 yaşındaki Hakan Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de arama çalışmalarına destek verdi. Helikopter yardımıyla 22 yaşındaki Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeninin plajdan 180 metre açıkta, 3 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Cansız bedeni denizden çıkarılan iki kardeş Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"YARDIM EDİN İMDAT DİYE BAĞIRDI"

11 yaşındaki Emir'in yardım istediği site sakinlerinden Musa Salman, "Gördüm ben denizdeydim. Deniz korkunçtu. Hem dalgalıydı hem çok kirliydi. Sabah gitmiştim ben girememiştim. Kardeşleri akşam saat 6'da gördüm. Sitenin içinde gördüm. Şakalaşıyorlardı, çok keyifliydiler. Bana uzaktılar. Yoksa onları ikaz edecektim. Üç kardeş gittiler. Üçü denize girmiş. Bir şekilde küçük olanı kurtarmışlar. Küçük siteye geldi ve 'yardım edin imdat' diye bağırdı. Biz indik ve geldiğimizde jandarma, polis, ambulans gelmişti. Birinci ceset bulundu ama ağabeyi gece boyunca arandı ve bulunamadı" şeklinde konuştu.

"DALGALARIN ARASINDA MÜCADELE OLMUŞ"

Şile'de yaşayan Şentürk ailesinin komşusu Orhan Evren, "Dalgaların arasında biraz mücadele olmuş. En küçük kardeşleri yardım istiyor. Siteden yardım istendi. Kolluk kuvvetlerimiz geldi. Gece boyu aramalar yapıldı. Cüneyt kardeşimizin cansız bedeni yarım saat önce çıkarıldı" diye konuştu.

ŞİLE'DE DENİZE GİREN İKİ KARDEŞ BOĞULDU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Ekonomi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Politika
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Taksici, durakta gördüğü iguanayı timsaha benzetince aklı gitti
Taksici, durakta gördüğü iguanayı timsaha benzetince aklı gitti
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Cenk Eren Beren Saat Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: ŞİLE'DE DENİZE GİREN İKİ KARDEŞ BOĞULDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 16:07:59. #1.14#
title