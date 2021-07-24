ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN SON KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

(Görüntülerle) ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN SON KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDINurcan KIRCALI-Yalın ONAT-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL,(DHA) - ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.

(Görüntülerle) ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN SON KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Nurcan KIRCALI-Yalın ONAT-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL,(DHA) - ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı. Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı